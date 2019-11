- Benutzername - Name, Vorname (sofern angegeben) - E-Mail-Adresse - Anrede (sofern angegeben)

Der Veranstalter und das von ihm mit der technischen Durchführung des Spiels beauftragte Unternehmen sind berechtigt, Teilnehmerinnen / Teilnehmer aus wichtigem Grund jederzeit von der weiteren Teilnahme an dem Spiel auszuschließen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn aus Sicht des Veranstalters Indizien dafür vorliegen, dass eine Teilnehmerin / ein Teilnehmer bei der Anmeldung falsche Angaben zur Person gemacht hat, mit mehreren E-Mail-Adressen am Spiel teilnimmt, das Spiel oder den ordnungsgemäßen Spielablauf zu manipulieren, zu stören oder zu beeinflussen versucht oder Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des Veranstalters, der vom Veranstalter mit der Entwicklung oder Durchführung des Spiels beauftragten Unternehmen oder andere Spielteilnehmer bedroht oder belästigt. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird, soweit rechtlich zulässig, Frankfurt am Main vereinbart. Soweit die Teilnehmerin / der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder nach der Teilnahme ins Ausland verlegt, wird Frankfurt am Main ebenfalls als Gerichtsstand vereinbart.